Зидан прокомментировал слова Гути о желании возглавить первую команду "Реала"

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Зидан прокомментировал слова Гути о желании возглавить первую команду "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова тренера одной из юношеских команд "сливочных" Гути о его желании в будущем занять место француза.

"Я вижу, как он работает. Уже сейчас он готовится к этому моменту. Я вижу в нем хорошего тренера, который является своим человеком для клуба. Он находится здесь всю свою жизнь, и я думаю, что однажды его мечта осуществится. Почему бы и нет?", - цитирует 45-летнего француза Marca.

Напомним, Миятович прокомментировал возможное расставание "Реала" с Зиданом. | soccernews.ru

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