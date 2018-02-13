Зидан прокомментировал слова Гути о желании возглавить первую команду "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова тренера одной из юношеских команд "сливочных" Гути о его желании в будущем занять место француза.

"Я вижу, как он работает. Уже сейчас он готовится к этому моменту. Я вижу в нем хорошего тренера, который является своим человеком для клуба. Он находится здесь всю свою жизнь, и я думаю, что однажды его мечта осуществится. Почему бы и нет?", - цитирует 45-летнего француза Marca.

Напомним, Миятович прокомментировал возможное расставание "Реала" с Зиданом. | soccernews.ru