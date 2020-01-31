Зидан прокомментировал слухи о скором уходе Бэйла в "Тоттенхэм"

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Зидан прокомментировал слухи о скором уходе Бэйла в "Тоттенхэм"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на новость о желании "Тоттенхэма" подписать сегодня вингера Гарета Бэйла.

"Гарет с нами. Я рассчитываю на него. Возможность его ухода я не рассматриваю", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.

Также информацию о скором трансфере опроверг агент валлийца Джонатан Барнетт.

"Я не буду комментировать выдуманные истории", - сказал представитель 30-летнего футболиста.

Напомним, что контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" 15 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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