Зидан прокомментировал слухи о возвращении Роналду в "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на слухи, сватающие в королевский клуб форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Вы знаете, какой это футболист, чего он достиг и как сильно мы его любим. В "Реале" Роналду творил историю, он был фантастическим. Сейчас он является игроком "Ювентуса", и я должен уважать этот факт. Поэтому ничего конкретного не могу сказать по этому поводу", - приводит слова Зидана AS.

36-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" готов летом продать португальца за 60 миллионов евро, потому что больше не может платить ему огромную зарплату.

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