Зидан прокомментировал слухи об исключении "Реала" из еврокубков

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Зидан прокомментировал слухи об исключении "Реала" из еврокубков

Фото Global Look Press / Sven Hoppe

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан резко отреагировал на информацию о возможной дисквалификации его команды.

Ранее сообщалось, что "сливочных" наряду с "Ювентусом" могут отстранить от участия в еврокубках на следующий сезон за усилия по созданию Суперлиги Европы.

"Это абсурд. У нас есть право играть в Лиге Чемпионов, и мы готовимся к этому", - цитирует Зидана Marca.

Сегодня стало известно, что УЕФА решил пока не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы, но санкции возможны в будущем.

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