Зидан прокомментировал слухи об исключении "Реала" из еврокубков
Фото Global Look Press / Sven Hoppe
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан резко отреагировал на информацию о возможной дисквалификации его команды.
Ранее сообщалось, что "сливочных" наряду с "Ювентусом" могут отстранить от участия в еврокубках на следующий сезон за усилия по созданию Суперлиги Европы.
"Это абсурд. У нас есть право играть в Лиге Чемпионов, и мы готовимся к этому", - цитирует Зидана Marca.
Сегодня стало известно, что УЕФА решил пока не наказывать клубы-основатели Суперлиги Европы, но санкции возможны в будущем.
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|Команда
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|20
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
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|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14