Зидан прокомментировал соперничество Роналду и Месси

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Зидан прокомментировал соперничество Роналду и МессиГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал соперничество ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду с форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси.

"Когда смотришь на их статистику, понимаешь, что они - потрясающие игроки. На самом деле удивительно - видеть, сколько голов они забили. Это два великих футболиста. Их соперничество позволяет им прогрессировать. Думаю, это продолжится еще некоторое время", - цитирует наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, Зидан прокомментировал критику в свой адрес. | soccernews.ru

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