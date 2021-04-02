Зидан прокомментировал состояние Азара
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, стоит ли ожидать возвращение на поле вингера Эдена Азара в ближайших матчах.
"У нас нет планов касательно его участия в играх. Мы не будем форсировать восстановление Эдена. Будем двигаться осторожно. Я не могу сказать, когда мы увидим его на поле. Если это произойдёт через три дня, то прекрасно. Если через 10 дней - тоже хорошо. Мы рады, что ситуация улучшается", - цитирует Зидана Marca.
В последний раз звёздный бельгиец появлялся на поле 13 февраля, после чего он получил две травмы подряд.
В текущем сезоне Азар из-за регулярных повреждений провёл за "Реал" всего 14 игр и забил 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14