Зидан прокомментировал состояние Азара

Фото инстаграм Эдена Азара

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, стоит ли ожидать возвращение на поле вингера Эдена Азара в ближайших матчах.

"У нас нет планов касательно его участия в играх. Мы не будем форсировать восстановление Эдена. Будем двигаться осторожно. Я не могу сказать, когда мы увидим его на поле. Если это произойдёт через три дня, то прекрасно. Если через 10 дней - тоже хорошо. Мы рады, что ситуация улучшается", - цитирует Зидана Marca.

В последний раз звёздный бельгиец появлялся на поле 13 февраля, после чего он получил две травмы подряд.

В текущем сезоне Азар из-за регулярных повреждений провёл за "Реал" всего 14 игр и забил 3 гола.

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