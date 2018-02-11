Зидан прокомментировал свист болельщиков в адрес Бензема

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о свисте фанатов в адрес форварда Карима Бензема.

"Я не знаю, почему они освистывают его. Люди приходят на стадион и могут делать все, что захотят. У него были моменты, но он их не использовал. Здесь важно то, что он думает о следующей игре, которая может завершить его неудачную полосу.

Вы спрашивали меня, беспокоюсь ли я за игру Роналду. Сегодня он забил три гола. Мы знаем, что он всегда хочет забивать, ПСЖ придется быть осторожнее с ним" - приводит слова Зидана Goal.com.

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