Зидан прокомментировал своё будущее

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Зидан прокомментировал своё будущее

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопросы о своём будущем.

"Сейчас я отдыхаю и не знаю, что буду делать. Важнее то, какое решение я принял. Увидим, что произойдёт потом" - цитирует 45-летнего француза Marca.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" 31 мая после двух с половиной лет у руля "сливочных". 

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