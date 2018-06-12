Зидан прокомментировал своё будущее

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопросы о своём будущем.

"Сейчас я отдыхаю и не знаю, что буду делать. Важнее то, какое решение я принял. Увидим, что произойдёт потом" - цитирует 45-летнего француза Marca.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" 31 мая после двух с половиной лет у руля "сливочных".

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