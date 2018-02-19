Зидан прокомментировал текущую форму Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал текущую форму ведущего форварда своей команды Криштиану Роналду.

"Он выглядит хорошо, и мы довольны тем, сколько он забивает и как ему удается удерживаться на самом высоком уровне. Мы приближаемся к заключительной части сезона, поэтому каждая игра становится жизненно важной. Я доволен формой всех своих игроков", - цитирует наставника "сливочных" goal.com.

Напомним, "Реал" остановился на трех кандидатурах на замену Зидану. | soccernews.ru