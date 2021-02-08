Зидан прокомментировал текущую ситуацию в "Реале"

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Зидан прокомментировал текущую ситуацию в "Реале"Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем нынешнем положении в клубе.

"В этом сезоне я не чувствовал, что мое будущее под вопросом. Мы все в одной лодке. Все в "Реале" поддерживают меня.

Нам необходимо вернуться на верный путь, как три недели или месяц тому назад. Мы хотим изменить ситуацию. У нас прекрасная команда, отличные игроки, которые уже брали много трофеев. Ничто не остановит нас от усердной работы.

Мне интересно движение в формате "день за днем". Я не загадываю, что будет дальше, чем следующий матч. Мы сконцентрированы на завтрашней игре", – приводит слова Зидана As.

"Реал" сыграет перенесенный матч 1-го тура Ла Лиги против "Хетафе" завтра, в 23:00 по московскому времени.
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