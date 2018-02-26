Зидан прокомментировал травму Неймара

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан, комментируя травму нападающего ПСЖ Неймара, выразил надежду, что бразилец сможет принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против его команды.

"Я хочу, чтобы Неймар успел восстановиться. Мне жаль, когда кто-либо травмирован. Надеюсь, он успеет вернуться в строй к ответной игре" - приводит слова Зидана Sport.es.

Напомним, что матч ПСЖ - "Реал" состоится 6 марта. Первая встреча между этими командами завершилась победой "сливочных" со счётом 3:1. | http://soccernews.ru