Зидан прокомментировал травму Видаля

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, из-за которой тот пропустит первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов между командами.

"Травма Видаля? Это проблема "Баварии", потому что он - важный игрок. Мы знаем, соперник понес потерю, но уже ничего не изменить. У "Баварии" - очень длинная скамейка запасных, и они обязательно найдут ему замену ", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала". | soccernews.ru