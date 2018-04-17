Зидан прокомментировал травму Видаля
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму полузащитника мюнхенской "Баварии" Артуро Видаля, из-за которой тот пропустит первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов между командами.
"Травма Видаля? Это проблема "Баварии", потому что он - важный игрок. Мы знаем, соперник понес потерю, но уже ничего не изменить. У "Баварии" - очень длинная скамейка запасных, и они обязательно найдут ему замену", - цитирует наставника "сливочных" Marca.
Напомним, Перес и Зидан не могут согласовать будущее ведущего игрока "Реала". | soccernews.ru
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