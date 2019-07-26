Зидан прокомментировал уход Себальоса в "Арсенал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о переходе полузащитника Дани Себальоса в "Арсенал".

Напомним, что "канониры" арендовали 22-летнего испанца до лета 2020 года без права выкупа.

"Ему нужно играть, но в "Реале" он не получал достаточного количества практики. Здесь просто большая конкуренция. Я желаю ему играть побольше и на топ-уровне", - цитирует Зидана AS.

Себальос выступает за "Реал" с 2017 года, за два сезона сыграл 56 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с королевским клубом рассчитан до 2023 года.

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