Зидан прокомментировал увольнение Вальверде из "Барселоны"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о тренерских перестановках в "Барселоне".
Напомним, что в начале этой недели каталонский клуб уволил Эрнесто Вальверде и назначил вместо него Кике Сетьена.
"Мне жаль Вальверде, ситуация с его отставкой нехорошая. Он отличный тренер, я безмерно уважаю его. Но мы понимаем, где находимся. Если "Реал" потерпит два поражения, меня снова будут критиковать, как полтора месяца назад. Такое всегда будет в футболе. Что касается назначения Сетьена, то я ожидаю, что "Барселона" останется конкурентоспособной, как и ранее. Они будут делать свою работу, мы - свою", - цитирует Зидана Marca.
По итогам 19 туров "Реал" и "Барса" делят лидерство в турнирной таблице Примеры. В активе обеих команд по 40 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11