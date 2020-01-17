Зидан прокомментировал увольнение Вальверде из "Барселоны"

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Зидан прокомментировал увольнение Вальверде из "Барселоны"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о тренерских перестановках в "Барселоне".

Напомним, что в начале этой недели каталонский клуб уволил Эрнесто Вальверде и назначил вместо него Кике Сетьена.

"Мне жаль Вальверде, ситуация с его отставкой нехорошая. Он отличный тренер, я безмерно уважаю его. Но мы понимаем, где находимся. Если "Реал" потерпит два поражения, меня снова будут критиковать, как полтора месяца назад. Такое всегда будет в футболе. Что касается назначения Сетьена, то я ожидаю, что "Барселона" останется конкурентоспособной, как и ранее. Они будут делать свою работу, мы - свою", - цитирует Зидана Marca.

По итогам 19 туров "Реал" и "Барса" делят лидерство в турнирной таблице Примеры. В активе обеих команд по 40 очков.

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