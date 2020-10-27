Зидан прокомментировал возвращение Азара в состав "Реала"

Теги реал мадридборуссия менхенгладбахэден азарзинедин зидан

Зидан прокомментировал возвращение Азара в состав "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о попадании вингера Эдена Азара в заявку команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, что из-за травмы 29-летний бельгиец не играл с 7 августа.

"Если Азар тренируется с нами, то это потому, что он готов. Это хорошая новость. Мы все счастливы видеть его в команде. Посмотрим, как мы задействуем его в матче. Для нас это очень хорошая новость", - цитирует Зидана AS.

Матч "Боруссия М" - "Реал" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. 

Не пропустите: Зидан ответил на претензии Иско. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

ПСЖ заинтересован в услугах Зидана

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов