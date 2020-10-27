Зидан прокомментировал возвращение Азара в состав "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о попадании вингера Эдена Азара в заявку команды на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской "Боруссии".

Напомним, что из-за травмы 29-летний бельгиец не играл с 7 августа.

"Если Азар тренируется с нами, то это потому, что он готов. Это хорошая новость. Мы все счастливы видеть его в команде. Посмотрим, как мы задействуем его в матче. Для нас это очень хорошая новость", - цитирует Зидана AS.

Матч "Боруссия М" - "Реал" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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