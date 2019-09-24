Зидан прокомментировал вручение Месси награды лучшему игроку года

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Зидан прокомментировал вручение Месси награды лучшему игроку года
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он не смотрел церемонию вручения премии лучшему игроку года по версии ФИФА.

"Не знал, что Месси был признан лучшим игроком года, так как я не смотрел церемонию. Все мои мысли связаны с игрой "Реала". Я не думаю о вручении наград", - приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Напомним, что Месси занял первое место по результатам голосования среди тренеров и капитанов сборных команд, журналистов и болельщиков, набрав 46 голосов. Вторым стал голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк (38). На третьей позиции - португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (36).

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