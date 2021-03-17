Зидан прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:1).

"Я поздравляю своих футболистов. Они провели отличный матч против команды, которая требует от тебя играть с большой затратой сил. Думаю, что в конце у соперника почти не было моментов, разве что шанс был у Сапаты. "Аталанта" хорошо атакует, но мы им этого не позволили. Игра в обороне принесла мне положительные эмоции.

Лука Модрич и Тони Кроос - феноменальная пара опорников. Луке уже 35 лет, но на поле этого не видно. Я доволен Винисиусом, так как он заработал пенальти. Его скорость может создать проблемы любой команде. Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас", – приводит слова Зидана Marca.

Соперник "Реала" в 1/4 финала определится по результатам жеребьевки, которая состоится 19 марта.

Не пропустите: Бензема приблизился к легенде "Реала" по числу голов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru