Зидан прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги Чемпионов

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Зидан прокомментировал выход "Реала" в четвертьфинал Лиги Чемпионов

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Аталантой" (3:1).

 

"Я поздравляю своих футболистов. Они провели отличный матч против команды, которая требует от тебя играть с большой затратой сил. Думаю, что в конце у соперника почти не было моментов, разве что шанс был у Сапаты. "Аталанта" хорошо атакует, но мы им этого не позволили. Игра в обороне принесла мне положительные эмоции.

Лука Модрич и Тони Кроос - феноменальная пара опорников. Луке уже 35 лет, но на поле этого не видно. Я доволен Винисиусом, так как он заработал пенальти. Его скорость может создать проблемы любой команде. Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас", – приводит слова Зидана Marca.

Соперник "Реала" в 1/4 финала определится по результатам жеребьевки, которая состоится 19 марта.

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