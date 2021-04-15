Зидан прокомментировал выход "Реала" в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото официальный сайт УЕФА

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Сливочные" добились на выезде нулевой ничьей после домашней победы со счётом 3:1 и вышли в полуфинал турнира.

"Мы понимали, что придётся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением. Знали, что соперник начнёт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги Чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.

Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что ещё ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом. Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

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