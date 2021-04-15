Зидан прокомментировал выход "Реала" в полуфинал Лиги Чемпионов
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Сливочные" добились на выезде нулевой ничьей после домашней победы со счётом 3:1 и вышли в полуфинал турнира.
"Мы понимали, что придётся сегодня потерпеть. Но в итоге получили то, что хотели. Думаю, мы хорошо подстраивались под ситуацию. Мы оседлали ливерпульский ураган и можем гордиться своим выступлением. Знали, что соперник начнёт очень резво. В первые 15 минут он был действительно очень хорош. Но это нормально. В четвертьфинале Лиги Чемпионов порой приходится окопаться в обороне. Мы сделали это и прошли дальше.
Мы заслуженно прошли дальше. Посвящаю эту победу своим парням. Она придаст нам новый заряд энергии, которого хватит до конца сезона. Мы прошли дальше, но пока что ещё ничего не выиграли. Но я горжусь тем, что мы делаем. А теперь время отдохнуть и насладиться успехом. Мы приложили огромные усилия. За неделю у нас было три важнейших матча. Рады, что этот отрезок остался позади", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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Определились полуфинальные пары Лиги Чемпионов
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|1
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|6
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|2
|Боруссия Дортмунд
|6
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|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
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|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
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|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
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|Галатасарай
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|4