Зидан прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к вылету "Барселоны" из Лиги Чемпионов.
Напомним, что "сине-гранатовых" из турнира выбил "Ливерпуль", выигравший дома со счётом 4:0 после гостевого поражения 0:3.
"То, что "Барселона" не вышла в финал, не делает текущий сезон для "Реала" лучше. Это ничего не меняет для нас", - цитирует Зидана AS.
"Реал" попрощался с ЛЧ на стадии 1/8 финала по итогам противостояния с "Аяксом". Это произошло до возвращения француза на тренерский мостик "бланкос".
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