Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вылет из Кубка Испании от "Реал Сосьедада" (3:4).

"Это футбол. Здесь не всегда все идет по плану. Мы провели трудный матч, мы пытались исправить ситуацию и хорошо реагировали на происходящее. Нужно принять поражение и отдать должное сопернику. Мы много ошибались в обороне, а "Сосьедад" воспользовался этим.

Тяжело пропускать четыре гола в домашнем матче, но мы уже ничего не можем изменить. В течение сезона случаются сложные матчи. "Сосьедад" победил заслуженно. Нам остается только принять это", - приводит слова Зидана As.

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