Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов

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Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после вылета из Лиги Чемпионов от "Манчестер Сити".

Напомним, что в обоих матчах 1/8 финала "горожане" одержали победы со счетом 2:1.

"Нам нужно гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горжусь усилиями, которые показала команда. "Сити" заслуживал обе победы. Мы выглядели неплохо, появилось ощущение, что сможем справиться с их давлением. Второй гол "Реал" пропустил, когда был на пике.

Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган.

Читайте также: "Манчестер Сити" благодаря двум ошибкам Варана обыграл "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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