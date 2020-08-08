Зидан прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов
Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после вылета из Лиги Чемпионов от "Манчестер Сити".
Напомним, что в обоих матчах 1/8 финала "горожане" одержали победы со счетом 2:1.
"Нам нужно гордиться тем, что сделали. Искать оправдания не время. Я горжусь усилиями, которые показала команда. "Сити" заслуживал обе победы. Мы выглядели неплохо, появилось ощущение, что сможем справиться с их давлением. Второй гол "Реал" пропустил, когда был на пике.
Сезон Рафаэля Варана был впечатляющим. Наш сезон в целом получился отличным", - приводит слова Зидана журналист Дермот Корриган.
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