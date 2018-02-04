Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте"

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Зидан прокомментировал замену Роналду в игре с "Леванте"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал замену ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду во вчерашней игре 22-го тура Ла Лиги с "Леванте".

"Я заменил его, потому что я хотел добавить дополнительного игрока в полузащиту, чтобы усилить команду в центре поля и защищаться усилиями Асенсио и БенземаС выходом Лукаса Васкеса мы сделали еще одно изменение, и все. Я должен был внести изменения, и я это сделал", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Зидан прокомментировал ничью с "Леванте". | soccernews.ru

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