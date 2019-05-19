Зидан просит Погба поспособствовать своему трансферу в "Реал"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет, чтобы Поль Погба оказал давление на руководство "Манчестер Юнайтед".
Как сообщает Mirror, Зидан просит соотечественника, чтобы он подал официальный запрос на трансфер. Отметим, что "МЮ" не горит желанием расставаться с Погба, поэтому переговоры между клубами идут без продвижения.
Соглашение Погба с клубом рассчитано до лета 2021 года. В этом сезоне на его счету 16 голов и 11 ассистов в 47 матчах.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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