Зидан против перехода Рабьо в "Реал"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не хочет видеть в своей команде полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, сообщает Paris United.

По сведениям издания, французский специалист заявил руководству клуба, что не видит Рабьо в составе команды.

Напомним, что хавбек станет свободным агентом ближайшим летом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

Ранее сообщалось, что 24-летний Рабьо может перейти в "Барселону", но каталонский клуб также отказался от его трансфера.

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