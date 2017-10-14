Зидан провёл 100-й матч в качестве главного тренера "Реала"

Матч восьмого тура испанской Примеры между "Хетафе" и "Реалом" стал сотым для Зинедина Зидана в качестве главного тренера мадридской команды.

Под руководством французского специалиста "сливочные" одержали 75 побед, 17 раз сыграли вничью и 8 поединков проиграли.

В активе Зидана у руля "Реала" 7 трофеев - Примера, Суперкубок Испании, дважды Лига Чемпионов, дважды Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира. | http://soccernews.ru