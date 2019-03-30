Зидан провёл личную беседу с Марсело
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан обсудил с защитником своей команды Марсело планы на будущее.
По информации AS, французский специалист заверил бразильца, что рассчитывает на него, как на ключевую фигуру в построениях команды.
30-летний латераль остался доволен услышанным и пообещал тренеру, что не покинет "Сантьяго Бернабеу" ближайшим летом.
Контракт между Марсело и "Реалом" рассчитан до 2022 года. В текущем сезоне вице-капитан "сливочных" забил 3 гола и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
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