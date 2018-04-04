Зидан провел переговоры с Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел переговоры с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, на встрече, которая состоялась в преддверии матча "сливочных" против туринского "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов, французский наставник по поручению руководства своего клуба попытался убедить португальца не уходить из "Сантьяго Бернабеу" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Роналду забил 39 мячей и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду поблагодарил болельщиков "Ювентуса". | soccernews.ru