Зидан провел переговоры с Роналду

Теги зинедин зиданреал мадридкриштиану роналду

Зидан провел переговоры с РоналдуГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел переговоры с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.

Как информирует испанская пресса, на встрече, которая состоялась в преддверии матча "сливочных" против туринского "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов, французский наставник по поручению руководства своего клуба попытался убедить португальца не уходить из "Сантьяго Бернабеу" ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Роналду забил 39 мячей и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду поблагодарил болельщиков "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии
адай

да онже гей

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Фанат РМ

Криш нужен Реалу! И спасибо Кришу за прекрасный гол!!!!

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