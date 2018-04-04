Зидан провел переговоры с Роналду
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел переговоры с ведущим бомбардиром своей команды Криштиану Роналду.
Как информирует испанская пресса, на встрече, которая состоялась в преддверии матча "сливочных" против туринского "Ювентуса" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов, французский наставник по поручению руководства своего клуба попытался убедить португальца не уходить из "Сантьяго Бернабеу" ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Роналду забил 39 мячей и сделал 7 результативных передач в 36 матчах за "Реал".
Напомним, Роналду поблагодарил болельщиков "Ювентуса". | soccernews.ru
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|30
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|30
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|Реал Мадрид
|30
|63
|4
|Валенсия
|30
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|5
|Вильярреал
|30
|47
|6
|Бетис
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|7
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|46
|8
|Жирона
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|Эйбар
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|30
|39
|12
|Атлетик Бильбао
|30
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|Эспаньол
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|Реал Сосьедад
|30
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|30
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