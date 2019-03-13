Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения

В "Реале" прошла первая тренировка под руководством Зинедина Зидана. Об этом сообщает официальный твиттер мадридского клуба.

Напомним, француз стал во главе команды несколько дней назад, сменив Сантьго Солари. Контракт подписан до 2022 года.

Первый матч "Реала", после прихода Зидана, пройдет 16 марта против "Сельты".

"Королевский клуб" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 8 баллов.

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