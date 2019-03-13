Зидан провел первую тренировку в команде после возвращения
В "Реале" прошла первая тренировка под руководством Зинедина Зидана. Об этом сообщает официальный твиттер мадридского клуба.
Напомним, француз стал во главе команды несколько дней назад, сменив Сантьго Солари. Контракт подписан до 2022 года.
☝⚽ Zidane is overseeing his first training session at #RMCity since his return to @RealMadrid as head coach! #HalaMadrid pic.twitter.com/gCSJC0K3Av— Real Madrid C.F. (@realmadriden) 13 марта 2019 г.
Первый матч "Реала", после прихода Зидана, пройдет 16 марта против "Сельты".
"Королевский клуб" занимает 3 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 8 баллов.
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|27
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|Реал Мадрид
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|Хетафе
|27
|45
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|Алавес
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|Валенсия
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|Бетис
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|Реал Сосьедад
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|Эйбар
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|Атлетик Бильбао
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