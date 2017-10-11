Зидан провел встречу с недовольным своим положением в "Реале" Васкесом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан провел встречу с недовольным своим положением в команде вингером Лукасом Васкесом.

Как информирует испанская пресса, в разговоре с 26-летним футболистом наставник "сливочных" заверил того, что он обязательно получит еще шанс проявить себя в текущем сезоне. С учетом же травмы Гарета Бэйла Васкес, по словам Зидана, и вовсе станет важным игроком для "Реала".

Напомним, "Реал" готов совершить мегаобмен с "Тоттенхэмом". | soccernews.ru