Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прояснил своё будущее.

"Я бы хотел остаться в "Реале", потому что мне нравится моя работа и клуб, в котором я нахожусь. Однако вы знаете, каков футбол. Если всё будет зависеть от меня, я останусь в "Реале" как можно дольше. Я неоднократно говорил об этом. Но проблема в том, что в Мадриде всё зависит от результатов" - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что контракт французского специалиста с королевским клубом рассчитан до лета 2020 года.

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