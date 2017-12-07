Зидан: "ПСЖ демонстрирует умопомрачительные результаты"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление французского ПСЖ в текущем сезоне.

"На сегодняшний день парижане демонстрируют необычную игру. Я даже не знаю, сколько уже голов они забили и сколько побед одержали... Эта команда добивается умопомрачительных результатов ", - цитирует наставника королевского клуба le10sport.

Напомним, ПСЖ намерен расстаться с Эмери. | soccernews.ru