Зидан: "ПСЖ превосходил нас во всем"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от ПСЖ (0:3) в Лиге Чемпионов.

"Наша игра не была интенсивной. Мы уступали в единоборствах, а это очень плохо в матчах с такими соперниками как ПСЖ. ПСЖ отличная команда, но меня больше волнует то, что "Реал" сегодня не соответствовал уровню Лиги Чемпионов.

ПСЖ превосходил нас во всем. Особенно в интенсивности и это меня очень сильно злит. Когда мы выигрываем - это победа всех, когда проигрываем - виноваты все", - приводит слова Зидана сайт УЕФА.

Напомним, что "Реал" за всю игру ни разу не пробил в створ ворот соперника.

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