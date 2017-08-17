Зидан: "Рад, что мы начали сезон с трофеев"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился эмоциями после ответного матча за Суперкубок Испании против "Барселоны".

"Первый тайм получился зрелищным. Мы играли очень интенсивно и довольны завоеванием очередного трофея. Не только Асенсио сыграл отлично - вся команда хочет и дальше выигрывать. Впереди длинный тяжёлый сезон. Нам нужно будет вновь выиграть Примеру. Борьба за титул будет до конца. Рад, что мы начали сезон с трофеев. Приятно побеждать с этими игроками. Победой в Суперкубке мы завершили цикл и теперь начинаем новый - впереди ещё четыре турнира. Будет очень сложно, но мы готовы к вызову" - цитирует Зидана Marca.

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