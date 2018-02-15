Зидан расхвалил Иско после матча с ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан расхвалил своего подопечного хавбека Иско после победы над ПСЖ (3:1) в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"С Иско мы хотели добиться преимущества в середине поля. И он справился со своими задачами феноменально как в игре с мячом, так и без него. Он был очень мобилен и сыграл ключевую роль на старте игры. В концовке мы несколько изменили свою тактику, поскольку ПСЖ не был способен играть в такой футбол все 90 минут. Заменами мы постарались придать остроту нашим атакам", - сказал он.

Ответная игра между этими командами состоится 6 марта.

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