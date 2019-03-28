Зидан рассчитывает на 18-летнего Родриго уже в следующем сезоне

Нападающий "Сантоса" Родриго Гоэс может прибыть в расположение "Реала" уже летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан рассчитывает на молодого игрока уже в следующем сезоне.

Напомним, что "Реал" купил форварда еще в прошлом году за 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 18-летний Родриго провел за "Сантос" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

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