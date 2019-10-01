Зидан рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов с "Брюгге"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, чего ждет от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Брюгге". Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

"Болельщики играют особую роль. Мы не очень хорошо начали в ЛЧ, поэтому у нас есть должок перед фанатами, которые заслуживают это. Ну и, разумеется нам нужны очки.

Нам нужна лишь победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность", - сказал Зидан.

Напомним, в 1-ом туре ЛЧ "Реал" проиграл ПСЖ со счетом 0:3.

Матч "Реал" - "Брюгге" состоится сегодня, 1 октября, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, начало - в 19:55 мск.

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