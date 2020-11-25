Зидан рассказал, чего ждет от матча Лиги Чемпионов с "Интером"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Интером".

"Не думаю, что в матче с "Интером" были взлеты и падения. Моменты были сложные, но это обычная ситуация для футбольного матча с таким серьезным соперником. Мы хорошо начали игру и хорошо закончили. Такие вещи случаются, это футбол.

Мы много занимаемся, чтобы улучшить игру в защите и нападении.Наверное, сейчас у нас вторая ситуация. Но не только у нас", - передает слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Матч "Интер" - "Реал" пройдет сегодня, 25 ноября. Начало игры - в 23:00 (мск).

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