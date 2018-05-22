Зидан рассказал, чем "Ливерпуль" может удивить "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Я не знаю, о чем думают наши соперники. Что касается моей команды, то мы также стремимся к победам, как и раньше. Наш трофейный голод не уменьшился. Мы - "Реал", и этим все сказано. Мы всегда думаем о трофеях и отдаем все силы.

Я не считаю, что у "Ливерпуля" сильная атака и слабая оборона. Если они добрались до финала, то значит сильны, как единое целое. Впрочем я надеюсь, что мы найдем и используем их слабые места во время матча. Мы хорошо изучили "Ливерпуль", поэтому вряд ли они чем-то смогут нас удивить. Уверен, что "Ливерпуль" может то же самое сказать о нас", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что финал Лиги Чемпионов "Реал" – "Ливерпуль" состоится 26 мая и пройдет в Киеве.

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