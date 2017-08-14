Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча с "Барселоной"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

" Как обычно, я не буду вмешиваться в работу арбитра. Это была хорошая игра, но что меня беспокоит больше всего - это удаление Криштиану. Нет сомнений в том, что в том эпизоде не было никакого нарушения. Но желтая карточка - жесткое наказание. Мы не можем изменить положение вещей в настоящее время. Мы будем готовы в среду ", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, Зидан гордится "Реалом".