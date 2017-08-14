Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселоназинедин зиданкриштиану роналду

Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча с "Барселоной"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что его беспокоит после первого матча за Суперкубок Испании против каталонской "Барселоны".

"Как обычно, я не буду вмешиваться в работу арбитра. Это была хорошая игра, но что меня беспокоит больше всего - это удаление КриштиануНет сомнений в том, что в том эпизоде не было никакого нарушения. Но желтая карточка - жесткое наказание. Мы не можем изменить положение вещей в настоящее время. Мы будем готовы в среду", - цитирует наставника "сливочных" FootMercato.

Напомним, Зидан гордится "Реалом"

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Flamenco

Симулянт подумал, а вдруг пройдет номер! И справедливо был изгнан с поля! Пенсионер

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CEVIN

А кусарес тогда кто??????????????????????

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