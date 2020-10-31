Зидан рассказал, как чувствует себя Эден Азар

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о самочувствии хавбека команды Эдене Азаре.

"Он в порядке, и мы рады. Эден хорошо занимается каждый день, чувствует себя хорошо. Всегда тяжело, когда получаешь травму и находишься вне игры.

Каждый игрок хочет быть на поле и наслаждаться. Сейчас он вернулся и выглядит положительно, но есть другие футболисты, которые выбыли", - цитирует специалиста официальный сайт "сливочных".

Напомним, бельгиец долгое время восстанавливался после травмы.

Не пропустите: Азар: "Эта ничья ощущается как победа"| http://soccernews.ru