Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

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Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сообщил, что операция капитана команды Серхио Рамоса прошла успешно.

Рамос перенес операцию на мениске левого колена. Сроки восстановления игрока могут составить до двух месяцев.

"Операция Рамоса прошла успешно. Серхио намерен вернуться в строй как можно скорее. Расписание невероятное. Рамосу пришлось перенести операцию, он достиг предела", - приводит слова Зидана AS.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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