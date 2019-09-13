Зидан рассказал, когда дебютирует Азар

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Зидан рассказал, когда дебютирует Азар

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал, когда форвард команды Эден Азар сможет дебютировать за мадридский клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

"Мы очень хотим увидеть Азара на поле, но на нас давят. Он готов выступить, но только я решу, когда он впервые выйдет на поле. Я должен рассудительно подойти к этому вопросу", - сказал Зидан.

Азар перешел в "королевский клуб" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро. Из-за травмы, полученной на тренировке, он не выступал пока за мадридцев.

Завтра, 14 сентября, состоится матч 4-го тура Примеры "Реал" - "Леванте". Встреча пройдет на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 16:00 (мск).

А еще: Зидан высказался о будущем Винисиуса в "Реале"| http://soccernews.ru
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