Зидан рассказал, когда вернутся в строй травмированные футболисты

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан рассказал, когда вернутся в строй травмированные футболисты

Наставник "Реала" Зинедин Зидан сообщил о скором возвращении в строй травмированных игроков.

"Бэйл, Кейлор Навас и Ковачич будут тренироваться вместе с командой в четверг. Марсело травмировал бедро" - приводит слова Зидана Ibtimes.

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