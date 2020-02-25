Зидан рассказал, кого он считает лучшим тренером в мире



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити", назвал наставника "горожан" Пепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

"Хосеп доказал своей работой в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити", что он является лучшим тренером в мире. Существуют много классных тренеров, но я думаю, что он – лучший", – приводит слова Зидана AS.

Матч "Реал" - "Манчестер Сити" состоится завтра, 26 февраля. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 23:00 мск.

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