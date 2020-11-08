Зидан рассказал, кого он считает лучшим защитником в истории

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Зидан рассказал, кого он считает лучшим защитником в истории

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он считает Серхио Рамоса лучшим защитником в истории футбола.

"Безусловно, Рамос является одним из лучших защитников. Он доказал это своей игрой за "Реал". Я считаю, что он величайший в истории", — приводит слова Зидана Daily Mail.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2015 года. Всего он провел за королевский клуб 659 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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