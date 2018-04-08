Зидан рассказал о будущем Бэйла

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Зидан рассказал о будущем Бэйла

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о будущем нападающего Гарета Бэйла.

"Я чувствую, что Бэйл собирается остаться в "Реале" на следующий сезон" - приводит слова Зидана Goal.com.

Напомним, что Бэйл рассматривает вариант с уходом из "Реала", из-за дефицита игровой практики.

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