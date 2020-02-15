Зидан рассказал о готовности Азара сыграть впервые после травмы

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о готовности полузащитника Эдена Азара выступить в матче 24-го тура Примеры с "Сельтой".

"Все знают, насколько важен нам Азар, поэтому мы его и подписали. Он отличный футболист. Мы очень рады, что он вернулся.

Он не играл 3 месяца, это непросто. Он полностью здоров и готов играть, но все будет зависеть от игры и ее ритма", - сказал Зидан.

Напомним, что 29-летний футболист пропустил два с половиной месяца из-за микротрещины в правой ноге.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

"Сливочные" примут "Сельту" в воскресенье. Начало встречи - в 23:00 по московскому времени.

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