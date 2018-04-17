Зидан рассказал о несостоявшемся трансфере Аррисабалаги

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Зидан рассказал о несостоявшемся трансфере Аррисабалаги

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о том, что клуб не подписал вратаря "Атлетика" Кепу Аррисабалагу.

"В то время у нас не было необходимости подписывать нового вратаря. У нас их и так три штуки, к тому же мы довольны их формой. Возможно, в будущем мы вернемся к этому вопросу" - приводит слова Зидана Todomercadoweb.

Напомним, что Аррисабалага в конце января продлил соглашение с "Атлетиком".

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