Зидан рассказал о планах "Реала" на 2020-й год

Наставник "Реала" Зинедин Зидан рассказал о планах клуба на 2020 год.

"Футболисты очень мотивированы. Если в 2020 году мы не выиграем ни одного трофея - это не будет провалом. Провалом будем, если мы не попытаемся.

Насчет трансферов... до 31 января еще многое может произойти.

Не думаю, что в Лиге Чемпионов играть проще, чем в чемпионате Испании. Обычно, год мы начинаем очень сильно", - передает слова Зидана Real Madrid Info.

4 января "Реал" на выезде сыграет с "Хетафе" в рамках чемпионата Испании.

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