Зидан рассказал о положении Иско в "Реале"

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Зидан рассказал о положении Иско в "Реале"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о недовольстве своим положением в команде полузащитника Иско.

"Я вовсе не отношусь к Иско несправедливо. Он счастлив в клубе и не говорил, что хочет уйти. Быть может его роль в клубе отличается от той, которая у него есть в сборной Испании. Впрочем я всегда показывал ему, что он является важной частью команды. Мне все время нужно выбирать, кого из игроков поставить в состав. Что касается игры Иско против Аргентины, то я доволен им", - цитирует Зидана AS.

Ранее сообщалось, что 25-летний Иско задумался о переходе в "Манчестер Сити" или "Барселону".

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